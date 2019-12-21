جدة 24 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 21 ديسمبر 2019 م واستمكن جناح الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة المشارك في معرض جدة الدولي للكتاب في نسخته الخامسة من تقديم مشاركات تركز على إبر از المواهب الطلابية من الجنسين التي تفاعل معها الزوار في مختلف العلوم والمعارف وتهدف في مجملها لتعزيز أهمية الكتاب والقراءة، مع مراعاة نوعية المحتوى المعرفي والعلمي الذي جذب 100 ألف زائر منذ انطلاقة المعرض.وأوضح مدير إدارة الإعلام التربوي المتحدث الرسمي لتعليم جدة حمود الصقيران أن جناح تعليم جدة شهد هذا العام تميزاً في تقديم المنتج الإثرائي، منوهاً بمجهودات المشاركين في جناح الإدارة من القيادات التربوية والمعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات بمتابعة متواصلة من المدير العام للتعليم بمحافظة جدة الدكتور سعد بن بركي المسعودي لإبراز الفعاليات والأنشطة في تعليم جدة عبر تقديم نبذة شاملة وتعريفية عن تعليم جدة نالت استحسان زوار الجناح .وأشار مدير نشاط الطلاب والمنسق لمشاركة تعليم جدة في معرض الكتاب عوض بن جابر العتيبي إلى أن أركان جناح تعليم جدة المشارك هذا العام في معرض جدة الدولي للكتاب شهدت حضور من مختلف أقسام وإدارات التعليم للبنين والبنات بمحافظة جدة، تمثلت في النشاط العلمي والتدريب والتوجيه والإرشاد ومكاتب التعليم وإدارة الإشراف والتربية الخاصة والموهوبين والموهوبات وفعاليات متنوعة من إدارة رياض الأطفال ومبادرة ارتقاء من وحدة شراكة المدرسة مع الأسرة والمجتمع .وعدّ الفعاليات التي شاركت بها إدارة تعليم بجدة، متميزة هذا العام خاصة في ظل وجود وحدة التميز في مكاتب التعليم للبنين والبنات، وخدمات النقل المدرسي، ومركز خدمة المستفيد وغيرها، وذلك من خلال مبادرات وأركان إثرائية وتفاعلية لاقت اهتماماً من الزوار ونالت استحسانهم، إضافة إلى مشاركات ثقافية في مسرح المعرض تمثلت في مسرحيات تربوية هادفة وندوات تثقيفية منوعة وأمسيات شعرية.// انتهى //21:13ت م0097