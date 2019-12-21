محايل 24 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 21 ديسمبر 2019 م واستنطلق مساء الخميس القادم دورة بلدية بارق الشتوية لكرة القدم في نستختها السابعة، على ملعب مركز البلدية الحضاري، بمشاركة 48 فريقاً أعتمدت اللجنة المنظمة للدورة قوائمهم يمثلون عدد من المحافظات والمراكز المجاورة لمحافظة بارق.وزعت الفرق على 16 مجموعة، بحيث تتنافس 3 فرق في كل مجموعة، وجاءت على النحو التالي :المجموعة الأولى: اتحاد الرايات من أبها، نجوم تنومة، التفاهم من جمعة ربيعة.المجموعة الثانية: الوداد من بارق، الوحدة من بارق، الفهد من ثلوث المنظر.المجموعة الثالثة : الأصيل من بارق، وداد ختبه من المجاردة، أهلي الجنوب من أبها.المجموعة الرابعة: ريال مدريد من القنفذة، الوحدة العاصمي، القنفذة.المجموعة الخامسة: أصيل ثربان، الخالدية من خميس مشيط، الانتصار من الكدس.المجموعة السادسة: الملكي من قنا، السند من المجاردة، نجوم بللحمر.المجموعة السابعة : الأحلام من بارق، الأجيال من خميس مشيط، ميلان من خميس مشيط.المجموعة الثامنة : الحجاز من أبها، التآلف من قنونا، الزمالك من محايل.المجموعة التاسعة: شباب الباخه من رجال ألمع، السد من الحضن، الوكرة من محايل.المجموعة العاشرة: الوصل من المجاردة، العربي من لتين، عميد حسوة من رجال ألمع.المجموعة الـ 11 : الجزيرة من بارق، الفارس من خميس مشيط، القلعة من بارق.المجموعة الـ 12 : المتحد سحر آل عاصم، نجوم المجاردة، رشيد خميس مشيط.المجموعة الـ 13 : عسير من ترقش، الأزوري من القنفذة ، فريق أهلي آل مسهر من محايل.المجموعة الـ 14 : الفهد من الريش، نجوم الضرس من محايل، الراكة من محايل.المجموعة الـ 15 : عميد إدريس من أبها، وداد ألمع، سمبدوريا من محايل .المجموعة الـ 16 : غرناطة من خميس مشيط ، البلوز من ثلوث المنظر، تعاون بني ثوعه.//انتهى //22:03ت م0099