الجزائر 24 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 21 ديسمبر 2019 م واستعادل شباب بلوزداد مع مولودية وهران بهدف لكل منهما في مباراة جمعت الفريقين اليوم لحساب الجولة الـ 15 من الدوري الجزائري لكرة القدم فيما انتصر نصر حسين داي بثلاثة أهداف لهدفين في مباراة بينهما لحساب نفس الجولة.وانتصر شبيبة القبائل على نجم مقرة بثلاثة أهداف لصفر بينما حقق وفاق سطيف هدفين ضد شبيبة الساورة وانتصر نادي بارادو على جمعية عين أمليلة بأربعة أهداف لهدف وتعادل أولمبي الشلف مع أهل برج بوعريريج دون أهداف لتفوز مولودية الجزائر على شباب قسنطينة بثلاثة أهداف لهدفين.ويقف شباب بلوزداد في صدارة ترتيب الدوري الجزائري بـ29 نقطة يليه مولودية الجزائر ب27 نقطة فشبيبة القبائل بـ 21 نقطة لتحتل مولودية وهران المرتبة الرابعة بـ 20 نقطة فاتحاد بلعباس بـ19 نقطة .// انتهى //22:36ت م0103