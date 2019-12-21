الرياض 24 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 21 ديسمبر 2019 م واساحتضنت قاعة المؤتمرات في ملعب جامعة الملك سعود بالرياض اليوم، المؤتمرات الصحفية الخاصة بمواجهة كأس السوبر الإيطالي لكرة القدم ، التي ستجمع يوفنتوس بمنافسه لاتسيو غدًا الأحد، وذلك بحضور وسائل الإعلام العالمية والإقليمية والمحلية.وبدأ المؤتمر الصحفي مدرب فريق لاتسيو بسيميوني إنزاغي ، الذي تحدث قائلًا: "هذه المباراة مختلفة تمامًا عن لقائنا الماضي في الدوري، ويجب أن نبتعد عن ارتكاب الأخطاء في الملعب، ولابد أن ننسى فوزنا في 8 مباريات متتالية في "الكالتشيو"، لأنه لقاء حاسم قد يمتد لـ 120 دقيقة، يحتاج أن نخوضه بأداء قوي لتحقيق اللقب".وأضاف "لايهمني أن يلعب يوفنتوس بمهاجمينِ أو بثلاثة مهاجمين، حضَّرنا للمباراة بشكل جيد لمواجهة منظومة متكاملة في كافة الخطوط، حيث يملك خصمنا لاعبين مميزين في خط الدفاع، إضافة إلى المهاجمين".وعن وجود النجم البرتغالي رونالدو والخطورة التي قد يسببها لفريقه أجاب إنزاغي: "هو لاعب كبير ويستطيع إنهاء المباراة في أي وقت، ولكننا سنلعب بنفس أسلوبنا الذي لعبنا به في الدوري، ونحاول التحكم في الكرة والتمركز بشكل جيد دفاعيًّا لإيقافه مع باقي اللاعبين، لعبنا عدة مواجهات حاسمة ونعيش علاقة رائعة داخل الفريق، وهذا سيساعدنا في تقديم مباراة كبيرة".فيما أكد قائد فريق لاتسيو البوسني لوليتش أنه من الواجب أن يقدم فريقه مباراة كبيرة في السعودية وتحقيق لقب كأس السوبر الإيطالي، وقال: "هذه المباراة تختلف عن اللقاء السابق الذي جمعنا مع يوفنتوس قبل موسمين حين حققنا اللقب في العاصمة روما.. ومن المهم جدًّا أن نمثل لاتسيو بشكل مميز في السعودية وسنخوض اللقاء بحماس كبير".وفيما يخص وجود بيانيتش مع يوفنتوس كقوة ضاربة في خط الوسط، أجاب: "سنواجه فريقًا بطلاً بكامل نجومه، وستكون مواجهة صعبة، ولكن بالإصرار سنحقق مرادنا بتحقيق الكأس".على الجانب الآخر، شدد مدرب اليوفي ماوريسيو ساريعلى أن فريقه يستمتع ويلعب بشغف كبير خلال الفترة الماضية، وقال: "نعم هناك أمور لا تسعدنا وأخطاء يجب تجاوزها، ولكنني سعيد بالنتائج التي تحققت بداية من التأهل إلى دور الـ16 في مسابقة دوري أبطال أوروبا، ونسعى لتحقيق طموحاتنا بالوصول إلى المراحل الأخيرة فيه".وأضاف: "يجب أن نلعب بذات الاستمرارية في تحقيق النتائج المميزة، لعبنا 23 مباراة لم نخسر إلا في مواجهة واحدة منها فقط، أما التذبذب في المستويات فهو طبيعي في عالم كرة القدم".وعن مدى احترام اللاعبين لقراراته كمدرب أجاب ساري: "لا ألاحظ أن هناك تعاليًا من أفراد الفريق.. الجميع يحترمون قرارات المدرب وأداؤهم مميز داخل الملعب، الجميع سيبذل كل ما في وسعه للتتويج بالكأس".إلى ذلك، وعن وجوده للمرة الثانية في المملكة العربية السعودية.وأكد قائد فريق يوفنتوس بونوتشي أنه تواصل قبل عدة أسابيع مع زميله السابق في المنتخب الإيطالي سباستيان جوفينكو، وقال: "أعطاني جوفينكو انطباعًا جيدًا عن الكرة السعودية بشكل عام، وأكد لي أن الجماهير هنا تملك من الشغف الكروي الشيء الكثير.. الحماس والترحيب الكبيران اللذان وجدناهما من جماهيرنا في جدة الموسم الماضي أسعدانا كثيرًا، وكان شعورًا رائعًا".وعن المواجهة المرتقبة قال: "نتدرب بشكل جيد لقراءة الخصم بالملعب، مستوانا في الموسم الحالي أفضل من الماضي، وسنحاول إظهار كل ما لدينا فيما تبقى لنا من منافسات، بداية من لقاء لاتسيو الذي سنحاول الرد فيه على خصمنا وهزيمتهم وتحقيق اللقب".//انتهى//22:38ت م0104