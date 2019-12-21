دومة الجندل 24 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 21 ديسمبر 2019 م واسأنهى مكتب التعليم بمحافظة دومة الجندل بالجوف استعدادات المدارس لبدء اختبارات الفصل الدراسي الأول ليوم غد، بمتابعة قادة وقائدات المدارس .وأكد مدير مكتب التعليم بدومة الجندل خالد بن عبدالكريم الوشيح جاهزية جميع مدارس محافظة دومة الجندل لاستقبال أكثر من 12 ألف طالب وطالبة في اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول لجميع المراحل الدراسية متمنياً لهم التوفيق والنجاح.// انتهى //23:00ت م0108