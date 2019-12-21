الرياض 24 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 21 ديسمبر 2019 م واستستعرض غدا 12 منقية من فئة الحمر أمام لجنة تحكيم مهرجان الملك عبدالعزيز لمزاين الإبل، الذي تجري فعالياته في الصياهد على مسابقة كأس نادي الإبل، كما ستستعرض غدًا أيضا 12 منقية من فئة الشعل على نفس المسابقة.وتضم أسماء المشاركين في فئة العشرين لون الحمر المتنافسة على مسابقة كأس النادي : "ملفي بطيحان عبدالله السبيعي، مشعان صالح فلاح العتيبي، فرحان فالح عبدالمحسن الزعبي، محمد فلاح خليف العدواني، عبدالله هادي ناصر الهاجري، ماجد شبيب دغيم المطيري، ماجد ناصر غنيم بن شويه، خالد سعد عبیدالله اللحياني، سعد محمد فراج السبيعي، سلمان سعد سلمان الملیحی، مزید مطلق راجح المطيري، هلال بجاد الحليو العتيبي" .كما تضم قائمة ملاك المنقيات المتنافسين على لون الشعل : "صالح ناصر شعف الثبيتي، عبدالرحمن عبدالله المورقي العتيبي، عقاب عصفور فهد العجمي، عطاالله غضبان بشیر المطيري، مشعل ضيدان سعود بن حثلين، خالد سعود نائف بن حثلين، منيف مشعل زامل الديحاني، حمد جفران سعد السبيعي، علوش فارس مناحي العجمي، عارف عبدالهادي نايض الشمري، محسن هاجس راشد العجمي، محمد فالح ابن شالح العجمي".//انتهى //23:19ت م0109