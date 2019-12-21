جدة 24 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 21 ديسمبر 2019 م واسأبرزت الجمعية السعودية لأولياء أمور ذوي الإعاقة خلال جناحها المشارك في معرض جدة الدولي للكتاب في نسخته الخامسة خدماتها التي تحقق طموحات المجتمع تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة.من جانبها أوضحت صاحبة السمو الأميرة لطيفة بنت ثنيان بن محمد رئيس مجلس إدارة الجمعية أن الجمعية التي تتخذ من مدينة جدة مقراً لها تعمل على تكثيف جهودها حرصاً من القائمين للوصل إلى نتائج أفضل ، متخطية جغرافيا المكان حيث تمتد رؤيتها إلى كل مناطق المملكة لمد يد العون بالاستشارة والدعم .ونوهت سموها برسالة الجمعية تجاه دعم مساندة أسر الأشخاص ذوي الإعاقة من أجل خلق أجواء إيجابية ومناخاً صحياً من التوازن النفسي والاجتماعي ليكونوا فاعلين ومنتجين في المجتمع وقادرين على المضي قدماً بنجاح في مسيرة الحياة.وعدت الأميرة لطيفة معرض جدة الدولي للكتاب فرصة للتعريف بالجمعية السعودية لأولياء أمور الأشخاص ذوي الإعاقة، هذا الكيان الذي يضم نخبة من رموز المجتمع السعودي في مجال الفكر التطوعي والعمل الخيري والشخصيات الفاعلة في المجتمع والأكاديميين المتخصصين في مجالات ذات العلاقة لتجسيد دورها على الوجه الذي يرتقي للعمل الخيري والاجتماعي .//إنتهى//23:55ت م0111