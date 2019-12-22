رام الله 24 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 21 ديسمبر 2019 م واسالتقى رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية اليوم في مكتبه برام الله، وزير الدولة الياباني للشؤون الخارجية كيسوكي سوزوكي، وأطلعه على الجهود المبذولة لعقد انتخابات فلسطينية عامة، تشمل كافة الأراضي الفلسطينية تكون بوابة لإنهاء الانقسام وتوحيد الشعب الفلسطيني.وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني أن هناك اجماعًا وطنيًا على إجراء الانتخابات، بعد موافقة الفصائل على مبادرة الرئيس عباس التي أطلقها من منصة الجمعية العامة للأمم المتحدة، داعيًا اليابان للضغط على إسرائيل لتمكين الفلسطينيين من إجراء الانتخابات في القدس.// انتهى //00:02ت م0114