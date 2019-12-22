المدينة المنورة 24 ربيع الآخر 1441هـ الموافق 21 ديسمبر 2019م واساستقبلت جمعية الثقافة والفنون بالمدينة المنورة اليوم فريق شخصيات المدينة المهتم بمواهب الشباب، وذلك بمقر الجمعية بالمدينة المنورة .وأوضح مدير جمعية الثقافة والفنون بالمدينة المنورة الدكتور يعقوب البشاوري أن استقبال فريق شخصيات المدينة والذي يهتم بعدة مواهب شبابية، يأتي ضمن الشراكات الاجتماعية التي تسعى لها الجمعية، من منطلق دورها في نشر الثقافة والفنون بين أفراد المجتمع، إذ يمثل الفريق عدداً من الشخصيات المجتمعية البارزة ضمن الأنشطة المتنوعة.وجرى توقيع إتفاقية بين الفريق والجمعية، تمكنهم في تنفيذ الفعاليات والبرامج والأنشطة المستقبلية، وتبني جميع المواهب والأنشطة وتطويرها .// انتهى //00:49ت م0116