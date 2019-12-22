الرياض 25 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 22 ديسمبر 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:محمد بن ناصر يؤكد على أهمية دور المواطن في حفظ الأمنأمير حائل يطلع على مستجدات مشروع الرؤية والتوجه الاستراتيجي للمنطقةتنظيم جديد لتأهيل المدققين لكشف تسربات المياهتفعيل المحاكمة عن بُعد للسجناء في خمس محاكم وخمسة سجونوفد المملكة يشارك في حفل مندوبة أميركا لدى الأمم المتحدةالسفارة الأميركية تنظم برنامج الزائر الدوليتركي الفيصل يفتتح معرض «الفيصل» في لندنختام أعمال منتدى المرأة العربية - الصينية بالرياضالحريري يدعو المتظاهرين إلى التعبير السلمي عن مواقفهمدياب يبدأ مشاورات تشكيل الحكومة.. واللبنانيون يرفضونقمة الانشقاق في ماليزيا.. مشروعات تصدّر كراهية العالمالجيش اليمني يستعيد مرتفعات جبلية شرق باقمطائرات مسيرة تستهدف منشآت نفطية سورية.. وداعش المتهم الأكبر48 شخصية تتنافس على منصب رئيس الحكومة العراقية«الجنائية الدولية» تعتزم فتح تحقيق في جرائم الحرب الإسرائيليةإجماع أوروبي - أميركي بأحقية الإيرانيين في التظاهر وتغيير سلوك الملالي// يتبع //06:01ت م0003