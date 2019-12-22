عام / الصحف السعودية
الأحد 1441/4/25 هـ الموافق 2019/12/22 م واس
الرياض 25 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 22 ديسمبر 2019 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
محمد بن ناصر يؤكد على أهمية دور المواطن في حفظ الأمن
أمير حائل يطلع على مستجدات مشروع الرؤية والتوجه الاستراتيجي للمنطقة
تنظيم جديد لتأهيل المدققين لكشف تسربات المياه
تفعيل المحاكمة عن بُعد للسجناء في خمس محاكم وخمسة سجون
وفد المملكة يشارك في حفل مندوبة أميركا لدى الأمم المتحدة
السفارة الأميركية تنظم برنامج الزائر الدولي
تركي الفيصل يفتتح معرض «الفيصل» في لندن
ختام أعمال منتدى المرأة العربية - الصينية بالرياض
الحريري يدعو المتظاهرين إلى التعبير السلمي عن مواقفهم
دياب يبدأ مشاورات تشكيل الحكومة.. واللبنانيون يرفضون
قمة الانشقاق في ماليزيا.. مشروعات تصدّر كراهية العالم
الجيش اليمني يستعيد مرتفعات جبلية شرق باقم
طائرات مسيرة تستهدف منشآت نفطية سورية.. وداعش المتهم الأكبر
48 شخصية تتنافس على منصب رئيس الحكومة العراقية
«الجنائية الدولية» تعتزم فتح تحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية
إجماع أوروبي - أميركي بأحقية الإيرانيين في التظاهر وتغيير سلوك الملالي
// يتبع //
06:01ت م
0003