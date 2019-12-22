وركزت الصحف على العديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي.وقالت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( القيادة والحرب الضروس ضد الفساد ) :أكثر ما تعانيه الـدول فيما يتصل بإعاقة التنمية، هو قضية استشراء الفساد، وضعف آليات مكافحته، وقد وضع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز محاربة الفساد على قائمة أولـوياته منذ أن تسلم مقاليد الأمور في الـبلاد، فكان أن تم في عهده - أيده الله- دعم دور الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بما مكنها من أداء مهامها على الوجه الأكمل، كما أولت رؤية المملكة 2030 قضايا مكافحة الفساد أولوية خاصة، منذ أن أخذ صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان على عاتقه شخصيا مسؤولية محاربة الفساد بكل أشكاله وألوانه، حينما أطلق عبارته الشهيرة بأنه: لـن ينجو أي أحد تتوفر ضده الأدلـة بالتورط في الفساد كائنا من كان، وقرن كلامه بالفعل عندما بدأ حملة جادة استطاعت أن تسترد ما يزيد على 100 ) ) مليار ريال إلـى خزينة الـدولـة، ثم استأنف جهده العظيم بدعم الهيئة وتطوير صلاحياتها، وصولا إلى صدور الأمر الملكي الكريم في 12 ديسمبر بالموافقة علـى الـترتيبات التنظيمية والهيكلية المتصلة بمكافحة الفساد المالي والإداري، وكذلك ضم هيئة الـرقابة والتحقيق، والمباحث الإدارية إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بحيث تسمى (هيئة الرقابة ومكافحة الفساد)، مما منحها القوة القانونية والهامش الأكبر لأداء رسالتها بفاعلية.وواصلت : وتأتي المملكة في المرتبة 58 عالميا من أصل 180 دولة في مؤشر مدركات الفساد حسب منظمة الشفافية الـدولـية لـعام 2018 م، كما قطعت الـهيئة والـتي تحظى باهتمام خاص من سمو ولي العهد شوطا بعيدا في معركتها لتحقيق الـنزاهة، حيث امتد نشاطها من الحيز المحلي إلى الإطار الدولي، وقد تمثل ذلك في نجاح المملكة بالشراكة مع الإمارات في استصدار قرار بإجماع دولي لتعزيز النزاهة في أكثر من 180 دولة، إلى جانب التباحث مع الجانب السويسري في السبل القانونية لاسترداد الأموال المنهوبة تحت مظلة اتفاقيات الأمم المتحدة، خاصة أن سمو ولي العهد قد أصبح مثالا وأنموذجا دوليا يحتذى في محاربة الـفساد، بعدما قدم الآلـيات الـعملـية، وباشرها بنفسه حتى آتت أكلـها، ولا يزال يواصل جهوده بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله- حتى لا تبقى ثغرة واحدة يمكن أن تتسلل منها جرثومة الـفساد، لتنقية حقول التنمية من دابة الأرض، حماية للمقدرات الوطنية وقوافلها المباركة التي صارت تفصح عن نفسها يوما بعد آخر كمنارات بيضاء ناصعة للعمل المسؤول والجاد، مما جعل المملكة تحتل المركز الأول عالميا في تقدم بيئة الأعمال.// يتبع //06:01ت م0004