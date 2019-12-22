وقالت صحيفة "الاقتصادية" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( الاقتصادات الناشئة والمخاطر المتعددة ) : تواجه الاقتصادات الناشئة مجموعة من المشكلات منذ فترة ليست قصيرة، هذه المشكلات انعكست بصورة واضحة على وتيرة النمو فيها؛ فقد كانت دولها تتمتع بأعلى معدلات للنمو في العالم أجمع، وكان ينظر إليها دائما على أن كل خطواتها التي تتخذها توصلها إلى النجاح الاقتصادي، لكن تبين بعد ذلك أنه لا توجد دولة على الإطلاق يمكنها أن تستمر في وضعها الاقتصادي الجيد، بصرف النظر عن مستوى استراتيجياتها في هذا المجال، والأزمة الاقتصادية العالمية التي انفجرت في عام 2008 أفضل دليل على أنه لا توجد دولة محصنة من الأوبئة والمشكلات الاقتصادية. والاقتصادات الناشئة حققت بالفعل قفزات نوعية ومستدامة في كثير من القطاعات، وبنت علاقات جيدة "بصورة أو بأخرى" على الساحة الدولية من الناحية الاقتصادية، لكنها الآن تواجه مخاطر عديدة.وتابعت : أهم هذه المخاطر حاليا، الحرب التجارية الراهنة بين الولايات المتحدة والصين؛ فعلى الرغم من تحسن الأجواء بين الطرفين في الآونة الأخيرة، إلا أنه لا توجد مؤشرات قوية على أنهما ستتوصلان إلى اتفاق تجاري نهائي قريبا، دون أن ننسى أهمية تجميد رفع الرسوم الجمركية الانتقامية بين الجانبين، ما أحدث انفراجة كان الاقتصاد العالمي يحتاج إليها بالفعل. لكن مرة أخرى، لا يوجد شيء مبشر بانتهاء هذه الحرب، علاوة على تصاعد المعارك التجارية الراهنة أيضا بين الولايات المتحدة وعدد من دول الاتحاد الأوروبي، هذه المعارك ربما ستصل إلى مرحلة الحرب التجارية في وقت لاحق، خصوصا مع تعقد المواقف بين الطرفين، تحديدا بين الولايات المتحدة وفرنسا، بعد أن فرضت واشنطن رسوما جمركية إضافية على السلع الفرنسية.وبينت : ومن المخاطر أيضا، تباطؤ النمو في الدول الناشئة، وهو الأمر الذي ضعضع حالة اليقين فيها، ولا يبدو أن هذا التباطؤ سينتهي قريبا، ولا سيما مع وجود العوامل التي ساعدت على حدوثه، بما فيها بالطبع الحرب التجارية المشار إليها، التي أسهمت أيضا في تباطؤ الاقتصاد العالمي ككل. بعض التقديرات أشارت إلى إمكانية وصول هذا الاقتصاد إلى حافة الكساد، دون أن يقع فيه، وهذا يعني أن النمو سيكون هشا بصورة مقلقة في هذه الحالة. المهم أن الدول الناشئة بدأت تعاني بالفعل هذا التباطؤ، ما عكس ارتفاعا واضحا للبطالة فيها، وما دفع بعض الدول المصدرة إلى اللعب بصورة أو بأخرى بقيم عملاتها، من أجل دفع مسيرة الصادرات، أو على الأقل الإبقاء على وتيرتها.// يتبع //06:02ت م0006