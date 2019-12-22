وقالت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( مواجهة الأخطار ) : أدركت المملكة العربية السعودية، منذ وقت مبكر جداً، خطورة أي تعاملات مالية غير قانونية على الاقتصاد الوطني، ودورها في إضعافه وتراجعه، ومن هنا، قررت، ممثلة في كل مؤسساتها المعنية، محاربة هذه العمليات بكل أشكالها وأنماطها، وردع أصحابها بالجزاءات والأحكام المغلّظة.وعمليات غسيل الأموال، جريمة اقتصادية، تهدف إلى إضفاء شرعية قانونية على أموال محرمة، لغرض حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو استثمارها أو تحويلها أو نقلها أو التلاعب في قيمتها، إذا كانت متحصلة من جرائم مثل زراعة وتصنيع النباتات المخدرة أو جرائم الإرهاب وتمويلها والنصب وخيانة الأمانة والتدليس والغش وغير ذلك.وتابعت : وإذا كان للمملكة تاريخ قديم ومشرف في مكافحة عمليات غسيل الأموال بآليات وبرامج معينة، إلا أنها رأت أن تُعيد صياغة هذا التاريخ على أسس قوية ومنهجية عملية، تثمر عن الوصول لآليات مُحكمة في محاربة هذه النوعية من الجرائم، فكثفت من أدوات المراقبة والمكافحة، وحدثت برامج مواجهة الفساد وملاحقة المفسدين، بالتزامن مع إعلان رؤية 2030، مؤمنة في ذلك، بأنه لا نجاح ولا تقدم في مستهدفات الرؤية إلا بوقف أي فساد، وفي المقدمة، عمليات غسيل الأموال الكفيلة بأكل الأخضر واليابس في أي اقتصاد واعد يريد أن ينمو ويتقدم.واستكملت : ومن هنا، ليس غريباً أن تكشف الجهات الأمنية في المملكة من فترة إلى أخرى، عن عمليات غسيل أموال، وتقديم أصحابها إلى المحاكم، مهما علت أسماؤهم أو مناصبهم، في توجه يؤكد أنه لا تهاون ولا مُحاباة مع أي شخص يثبت أنه يتلاعب أو يؤثر من قريب أو بعيد في مسيرة الاقتصاد الوطني.ومن بين هذه الجهات، النيابة العامة، التي أيقنت في تعاملها مع جرائم غسيل الأموال، أن الجريمة منها لم تعد تقع بالشكل التقليدي المتعارف عليه، بعدما باتت عابرةً للأوطان، متجاوزة للحدود، ما يتطلب مزيداً من التعاون بين الدول والمنظمات في إطار مكافحة تلك الجرائم، والحد من انتشارها واستشرائها.// انتهى //06:02ت م0007