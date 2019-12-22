القدس المحتلة 25 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 22 ديسمبر 2019 م واساندلعت مواجهات بين عشرات الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية في بلدة العيسوية بالقدس المحتلة.وأفادت مصادر محلية أن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال التي انتشرت بشكل مكثف في شوارع العيسوية وأطلقت وابلا من القنابل الصوتية والأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط صوب المباني السكنية بشكل عشوائي.وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت العيسوية من مدخلها الشرقي، وانتشرت في محيط مسجد الأربعين بالبلدة، وحي الشهيد محمد كايد قبل اندلاع المواجهات.// انتهى //07:30ت م0008