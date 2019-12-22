المدينة المنورة 25 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 22 ديسمبر 2019 م واسأصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم, تنبيها بشأن حالة الطقس على منطقة المدينة المنورة, يتضمن أتربة مثارة, تشمل تأثيراتها نشاطا في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية بالمدينة المنورة ومحافظتي الحناكية ومهد الذهب.وبينت الهيئة أن الحالة تبدأً عند التاسعة صباحا, وتستمر حتى الرابعة من مساء اليوم.// انتهى //07:36ت م0009