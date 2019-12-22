أبوجا 25 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 22 ديسمبر 2019 م واسأقرت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (سيداو) خلال قمة في نيجيريا أمس خطة عمل تمتد لخمس سنوات بقيمة مليار دولار لمكافحة الإرهاب في المنطقة.وقال رئيس مفوضية (سيداو) جان-كلود كاسي برو في ختام القمة:" إن المؤتمر اعتمد خطة العمل 2020-2024 للقضاء على الإرهاب في المنطقة واعتمد كذلك جدولها الزمني وميزانيتها".وأضاف أنه سيتم تمويل هذه الميزانية من الموارد الداخلية بقيمة مليار دولار، مشيرا إلى أن إجمالي قيمة الخطة يبلغ 2,3 مليار دولار، وأكد في هذا الصدد الحاجة إلى تضامن الشركاء الدوليين لتأمين المبلغ المتبقي.ولفت رئيس المفوضية النظر إلى أن المبلغ الذي قررت دول مجموعة "سيداو" تخصيصه من مواردها الداخلية لتمويل هذه الخطة يهدف إلى تعزيز عتاد الدول الأعضاء ودعم أنشطة التدريب في الهياكل المختصة والتبادل الفعال للمعلومات الاستخبارية.وأوضح أنه يتعين على رئيس المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا أن يعجل باستحداث آلية شاملة وشفافة لإدارة الموارد المخصصة لتنفيذ خطة العمل التي لم يتم تحديد تفاصيلها بعد.وفي موضوع متصل، ناشدت المنظمة الإقليمية مجددا وضع القوة المشتركة لدول منطقة الساحل الخمس تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، مما يمهد الطريق أمام حصولها على تمويل من الأمم المتحدة، كما دعت إلى تخويل قوة الأمم المتحدة في مالي (مينوسما) بتفويض هجومي.// انتهى //07:41ت م0010