الطائف 25 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 22 ديسمبر 2019 م واسنبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم، عن حالة الطقس بمنطقة مكة المكرمة، من هطول أمطار رعدية ورياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة، تؤدي إلى تدني مستوى الرؤية، تشمل محافظات أضم، والطائف, وميسان تستمر حتى منتصف الليل - بمشيئة الله تعالى -.من جانبها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.// انتهى //08:18ت م0011