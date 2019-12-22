طرابلس 25 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 22 ديسمبر 2019 م واسركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم،على تصريحات رئيس مجلس النواب عقيله صالح ، ومناشدته المجتمع الدولي بضرورة رفع الغطاء عن حكومة " الوفاق " بعد إنتهاكها للإتفاق السياسي الموقع في الصخيرات بشكل واضح وفاضح،مضيفا أن المدة القانونية لحكومة الوفاق انتهت منذ سنوات، فهي لم تؤد اليمين الدستورية ولم تنل الثقة بل رفضت من البرلمان مرتين.وواصلت الصحف اهتمامها بالأوضاع العسكرية في البلاد ، موضحة أن جبهات القتال في العاصمة طرابلس تشهد حالة من الهدوء الحذر حيث تحافظ كلا من قوات الجيش والوفاق على تمركزاتها فيما تشهد مدينة مسلاتة شرق طرابلس حالة ترقب بعد اشتباكات عنيفة بين قوات الوفاق التي حاولت الدخول على مدينة ترهونة من ناحية مسلاته وأن القوات الموالية للجيش استطاعت ردع الوفاق.وسلطت الصحف الضوء على الهجمة الشرسة التي تتعرض لها الشواطئ الليبية من عصابات الهجرة غير الشرعية ، موضحة أن تلك العصابات تستغل الأوضاع العسكرية وعدم السيطرة السواحل وعدم وجود حكومة مركزية قوية، مشيرة إلى أنه تم خلال الأيام الماضية إنقاذ أكثر من 1200 من البحرية الليبية للإضافة إنقاذ 480 من قبل منظمات دولية .ونقلت دعوة الناطق باسم المفوضية الأوروبية، بيتر ستانو، جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى احترام قرار حظر تصدير الأسلحة إلى ليبيا، مؤكدا أنه لا يوجد حل عسكري للوضع في ليبيا،وحثه الجميع على تجنب أي عمل يمكن أن يؤدي إلى تصعيد للعمليات العسكرية.وعرجت الصحف على بيان وزارة الخارجية الأمريكية ، ودعوتها كافة الأطراف الخارجية للتوقف عن تأجيج الصراع الداخلي في ليبيا، وذلك في تعليق لها على إعلان حكومة الوفاق وتركيا توقيع اتفاقية تعاون أمني وعسكري، مشيرة إلى أن الاتفاقية التي وقعتها الوفاق مع تركيا تمهّد الطريق لتدخل عسكري محتمل من أنقرة في ليبيا، ما يُهدّد بتفاقم الصراع داخل البلاد.// انتهى //08:24ت م0013