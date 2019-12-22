القاهرة 25 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 22 ديسمبر 2019 م واساهتمت الصحف المصرية الصادرة اليوم بانطلاق الاجتماع الفني الثالث حول سد النهضة أمس بالعاصمة السودانية، بمشاركة وزراء المياه والري بمصر والسوان وإثيوبيا وممثلي الولايات المتحدة والبنك الدولي، لاستكمال المباحثات حول قواعد ملء وتشغيل السد.ولفتت الانتباه إلى إعلان الجيش الوطني الليبي عن احتجاز سفينة يقودها طاقم تركي، وتأكيده القدرة على صد أي عدوان تركي.وأخبرت صحف صباح الأحد عن وجود انقسامات داخل مجلس النواب اللبناني في أيام المشاورات لتشكيل الحكومة الجديدة، ومطالبة رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري المتظاهرين التعبير عن مطالبهم بطريقة سلمية دون التعرض للجيش أو القوى الأمنية.ونشرت ترحيب السُلطة الفلسطينية وجامعة الدول العربية بقرار المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية فاتو بانسودا اعتزامها فتح تحقيق بجرائم الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة.وتحدثت صحف مصر عن إضرام المتظاهرين النار أمس في عدد من المقار الحزبية والأمنية في محافظة ذي قار جنوب شرق بغداد، ورفض الرئيس العراقي برهم صالح ترشيح نائب موالٍ لإيران لرئاسة الحكومة الجديدة.وتابعت الاجتماع الطارئ الذي عقدته الحكومة الهندية أمس لبحث الوضع الأمني في البلاد، في أعقاب احتجاجات على قانون الجنسية المثير للجدل، وارتفاع عدد القتلى إلى 20 شخصًا جراء اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة.// انتهى //10:19ت م0017