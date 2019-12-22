الخليل 25 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 22 ديسمبر 2019 م واساعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم أسيرين محررين من بلدة بيت أمر شمال محافظة الخليل.وقال الناشط الإعلامي محمد عوض في تصريح له: إن جيش الاحتلال داهم منطقتي الظهر وخلة العين في بلدة بيت أمر، واقتحم منازل المواطنين الفلسطينيين، واحتجز قاطنيها، وأجرى تفتيشات بمحتوياتها، واعتقل الأسيرين المحررين سليمان جودات بحر ومحسن محمد زعاقيق، ونقلهما لمركز عصيون الاحتلالي المقام على أراضي المواطنين شمال الخليل.// انتهى //10:24ت م0018