زغرب 25 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 22 ديسمبر 2019 م واسأدلى الناخبون في كرواتيا بأصواتهم اليوم في اقتراع رئاسي، قبل أيام من تولي زغرب رئاسة الاتحاد الأوروبي.وستشهد هذه الانتخابات منافسة حادة بين ثلاثة مرشحين على الفوز بالمنصب هم الرئيسة الحالية كوليندا جرابار كيتاروفيتش التي تسعى للفوز بفترة رئاسية أخرى، ورئيس الوزراء السابق زوران ميلانوفيتش مرشح اليسار، وميروسلاف سكورو مرشح اليمين، علاوة على ثمانية مرشحين آخرين.ويبلغ عدد الناخبين الكروات 3,8 ملايين شخص، يعيش 170 ألفًا منهم في الخارج وخصوصًا في البوسنة.// انتهى //10:36ت م0022