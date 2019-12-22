إسلام آباد 25 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 22 ديسمبر 2019 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم قلق باكستان من تكثيف الهند التهديدات العسكرية على حدودها واستمرار القوات الهندية في قصف المناطق الباكستانية عبر الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير.وتطرقت إلى تأكيد باكستان العزم على العمل من أجل وحدة الأمة الإسلامية وتضامنها للتصدي بشكل فعّال للتحديات التي يواجهها العالم الإسلامي.وعرجت صحف الأحد إلى التقارير التي تحدثت عن تجسس شركة إسرائيلية على كبار المسؤولين الباكستانيين لصالح الهند.وتناقلت إدانة منظمة التعاون الإسلامي لقرار البرازيل فتح مكتب تجاري في القدس المحتلة بوصفه إجراء يتناقض مع مبادئ القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي.وتابعت صحف باكستان تطورات المظاهرات الجارية في أنحاء الهند ضد قانون الجنسية المثير للجدل وارتفاع ضحايا المظاهرات إلى 24 قتيلًا.وأخبرت في الشأن الدولي رفض الدول الأوروبية الحظر الأمريكي على استيراد الغاز الطبيعي من روسيا.// انتهى //10:38ت م0023