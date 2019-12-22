مكسيكو ستي 25 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 22 ديسمبر 2019 م واسقدَّم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المكسيك حماد بن غانم الرويلي أوراق اعتماده سفيرًا غير مقيم لدى جمهورية غواتيمالا، لفخامة الرئيس خايمي موراليس رئيس جمهورية غواتيمالا.ونقل السفير الرويلي تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لفخامته، وتمنياتهما لجمهورية غواتيمالا الصديقة حكومةً وشعبًا مزيدًا من التقدم والازدهار.// انتهى //11:08ت م0027