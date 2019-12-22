رام الله 25 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 22 ديسمبر 2019 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم الترحيب الواسع الذي حظي به إعلان الجنائية الدولية من المستويات كافة.وأشارت إلى لقاء رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، وزير الدولة الياباني للشؤون الخارجية كيسوكي سوزوكي، واطلعه على الجهود المبذولة لعقد انتخابات فلسطينية عامة، تشمل الأراضي الفلسطينية كافة تكون بوابة لإنهاء الانقسام وتوحيد الشعب الفلسطيني.وتحدثت صحف فلسطين عما أعربت عنه منظمة التعاون الإسلامي عن إدانتها افتتاح البرازيل مكتب تجاري بمدينة القدس المحتلة.ورصدت صحف الأحد إعلان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن الولايات المتحدة تعارض "بحزم" فتح المحكمة الجنائية الدولية لتحقيق في جرائم حرب إسرائيلية مزعومة.// انتهى //11:08ت م0028