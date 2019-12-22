الرياض 25 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 22 ديسمبر 2019 م واسأطلقت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" في بريدة اليوم، النسخة السادسة من دورة صناعة الإعلام الريادي، بعد أن انتظم في النسخ الخمسة الماضية أكثر من 200 متدربة ومتدربة، إذ تهدف الدورة إلى إكساب المشاركين بالمهارات اللازمة لصناعة محتوى إبداعي؛ وتعريفهم بأهمية صحافة ريادة الأعمال.ويتناول المدرب بسام السيد خلال الدورة التي تستمر لمدة ثلاث أيام في مدينة بريدة بواقع 12 ساعة تدريبية، مفهوم المحتوى الإعلامي الريادي من خلال استعراض نماذج من المحتوى والأشكال المتعارف عليها في المحتوى الإعلام الريادي وعناصره الجاذبة.كما تتناول الدورة إستراتيجيات بناء محتوى إعلامي إبداعي بتعريف صانع المحتوى بإستراتيجيات وأدوات صناعة المحتوى الريادي، كما تتطرق الدورة إلى مهارات بناء المحتوى الإبداعي في عالم ريادة الأعمال وطرق ابتكار الأفكار في الإعلام الريادي والتحرير لمنصات التواصل الاجتماعي، وأخيراً مصطلحات ريادة الأعمال وكيفية توظيفها في المحتوى الصحفي، وتتضمن الدورة تطبيقات عملية ومعالجات ونماذج لطرق صناعة المحتوى الريادي في الإعلام.وتستهدف "منشآت" ضمن مبادراتها كل من رواد الأعمال، والإعلاميين والمؤثرين، وطلاب الجامعات والجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة، حيث تأتي دورة صناعة الإعلام الريادي التي تنظمها "منشآت" لبناء جيل إعلامي داعم ومحفز لريادة الأعمال، وإيجاد بيئة إعلامية ريادية تحفز الشباب لبناء مشاريعهم الخاصة.الجدير بالذكر أن "منشآت" تعمل على بناء وتطوير القدرات الإعلامية في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع الإعلام على دعم الرياديين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتحفيزهم للاستمرار في مشاريعهم، بالإضافة إلى نشر ثقافة ريادة الأعمال بمختلف تخصصاتها بما يحقق إثراء المحتوى المحلي الريادي.// انتهى //11:13ت م0029