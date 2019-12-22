بغداد 25 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 22 ديسمبر 2019 م واساهتمت الصحف العراقية الصادرة اليوم بالتفسيرات المتعلقة بتحديد الكتلة الأكبر التي ستكلف باختيار المرشح لرئاسة الحكومة الجديدة خلفا للحكومة المستقيلة ,منوهة بإنتظار رئاسة الجمهورية رد المحكمة الاتحادية على طلبها بهذا الشأن, والذي سيحسم هذه المسألة المثيرة للجدل, متوقعة أن يتم الإعلان عن إسم المرشح لمنصب رئيس الوزراء في ضوء قرار المحكمة الاتحادية المتوقع إعلانه خلال الساعات القادمة .ونوهت بوجود 48 مرشحاً لتولي منصب رئيس الوزراء في العراق ،مشيرة إلى عدم وجود اتفاق حتى الآن على أحد هؤلاء ، مخبرةً بأن حكومة تصريف الأعمال ستستمر بعملها لحين تكليف شخص بتشكيل الحكومة الجديدة .وتطرقت إلى الجدل الذي مازال دائراً بشأن بعض مواد قانون الانتخابات المعروض للتصويت في مجلس النواب غداً الاثنين ,مبرزةً تباين وجهات النظر بين الكتل السياسية حول المواد الخاصة بنظام الدوائر الانتخابية المتعددة.// انتهى //11:23ت م0031