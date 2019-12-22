المدينة المنورة 25 ربيع الآخر 1441هـ الموافق 22 ديسمبر 2019م واسدشن المدير التنفيذي لمجمع مستشفى الملك فهد العام بالمدينة المنورة الدكتور أيمن بن محمد خرابة اليوم، المعرض التوعوي المصاحب لفعاليات اليوم العالمي للإيدز 2019م تحت شعار " بفحصك تحمي طفلك " وذلك بالصالة الرئيسية بالمستشفى .ويسلط المعرض الذي يستهدف المرضى ‬والمراجعين، الضوء على مرض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) ومخاطرة والمفاهيم الصحيحة حول طرق العدوى والأساليب الوقائية لتجنب الإصابة بالفيروس وكذلك تعزيز الوعي الصحي وأهمية الكشف المبكر للحصول على الأدوية المضادة للسيطرة عليه والطرق السليمة للتعامل مع المصابين، كما أشتمل المعرض على مطويات توعوية وتثقيفية وركن خاص لاستقبال الاستفسارات المتعلقة بالإيدز والإجابة عليها وآخر لفحص نقص المناعة.وأكد الدكتور أيمن خرابة على أهمية إقامة مثل هذه الفعاليات التي تساعد في زيادة الوعي لدى المجتمع ومعرفة الطرق والأساليب الصحيحة للحد من انتشار الأمراض، مثنياً على التعاون المتميز بين الأقسام في مراحل اكتشاف وعلاج الفايروس .// انتهى //11:38ت م0036