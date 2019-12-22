بيونس آيرس 25 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 22 ديسمبر 2019 م واسرأس وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للشؤون الإسلامية الشيخ محمد بن عبدالواحد العريفي اليوم, اجتماع المجلس الأعلى لمركز الملك فهد الثقافي بالأرجنتين، للإطلاع على المشروعات التعليمية، والثقافية للمركز والقوائم المالية للعام الحالي والمقبل, بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأرجنتين رياض بن سعود الخنيني، والأمين العام للمجلس مدير المركز علي الشمراني، ومدير إدارة الجمعيات والمراكز الإسلامية بوزارة الشؤون الإسلامية عضو المجلس الشيخ علي بن عبدالله الزغيبي، وعدد من الأعضاء بالمجلس.ورفع وكيل وزارة الشؤون الإسلامية الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين ــ حفظهما الله ــ، على حرصهما ودعمهما الدائم والمستمر لكل عمل يخدم الإسلام والمسلمين، ويسهم في نشر الثقافة الإسلامية والمنهج الوسطي في العالم، مشيراً إلى أن المركز أصبح معلماً من معالم الخير والهدى في أمريكا اللاتينية - بفضل الله - ثم الدعم المثمر والمستمر من ولاة الأمر - حفظهم الله -, سائلاً الله القدير أن يجعل هذه الأعمال في موازين حسناتهم يوم القيامة.وأكد الشيخ العريفي، على عظم الرسالة التي يؤديها مركز الملك فهد الثقافي الإسلامي في الأرجنتين ذلك بنشر الثقافة الإسلامية وقيم وسماحة الإسلام، وإظهار الصورة الحقيقية للإسلام مشيراً إلى أن المسلمين أحوج إلى المعرفة بدينهم.وناقش الاجتماع المشروعات التعليمية والثقافية للمركز والقوائم المالية للعام الحالي، والخطط المستقبلية، والمصادقة على الحساب الختامي للعام الماضي، ومناقشة الموضوعات المدرجة في أعمال ومهام المجلس.وفي ختام الاجتماع قدم وكيل وزارة الشؤون الإسلامية الشيخ محمد العريفي الهدايا التذكارية لعدد من الأعضاء، كما التقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.// انتهى //11:42ت م0037