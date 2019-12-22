الرياض 25 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 22 ديسمبر 2019 م واساستقبل معالي مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور مشبب بن عايض القحطاني بمكتبه اليوم، سفير جمهورية جيبوتي لدى المملكة ومندوبها الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي ضياء الدين سعيد بامحرمة.وأطْلَع معاليه, السفير الجيبوتي على مختلف نشاطات المعهد في مجالات التدريب، والبحوث، والاستشارات، والتوثيق الإداري.بعد ذلك عقد معالي مدير عام معهد الإدارة العامة اجتماعًا مع سفير جمهورية جيبوتي تم خلاله مناقشة أوجه التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في مجال التنمية الإدارية.حضر الاستقبال نائب المدير العام للتقنية والمعلومات الدكتور عبدالعزيز القصير، ونائب المدير العام للتدريب الدكتور بدر الحربي، ونائب المدير العام للبحوث والاستشارات الدكتور عبدالرحمن العريفي، ومدير عام الاستشارات سعد الشمراني، ومستشار السفارة الجيبوتية زكريا حسين .// انتهى //11:59ت م0038