تونس 25 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 22 ديسمبر 2019 م واسأبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم، حالة الترقب التي يعيشها الشارع التونسي للإعلان عن الحكومة الجديدة بعد تعدد الإشارات لانتهاء رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي من إعدادها، مشيرة إلى أن التأخير في تشكيل الحكومة يؤكد بوضوح العسر الذي ميز تشكيلها وما سوف يعتري عملها من صعوبات وتعقيدات.واهتمت بتصاعد التوتر في ليبيا في ظل مؤشرات توحي بتدخلات إقليمية ميدانية في الصراع بين قوات حكومة الوفاق والجيش الليبي.وأشارت صحف الأحد، إلى إعلان وزارة الدفاع الجزائرية عن تدمير مخبأ للجماعات الإرهابية شمال البلاد.وكتبت في الشأن العربي، عن تواصل الاحتجاجات في العاصمة العراقية بغداد ومدن وسط البلاد وجنوبها للأسبوع التاسع على التوالي للمطالبة بالإصلاح الشامل وتحقيق العدالة الاجتماعية.ولفتت دوليا، إلى تحذير كوريا الشمالية واشنطن من أنها قد تدفع ثمنا باهظا لانتقاداتها الأخيرة لسجل بيونغ يانغ في مجال حقوق الإنسان، وإعلان السلطات في هندوراس ارتفاع ضحايا أعمال الشغب داخل احد السجون بمدينة تيلال إلى 18 قتيلا و16 مصابا بجروح.// انتهى //12:07ت م0040