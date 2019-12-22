الجوف 25 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 22 ديسمبر 2019 م واسبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية في منطقة الجوف اليوم، خِدماتها للرجال والنساء في 22 موقعاً، في إطار تنفيذ وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية لمبادرة "موجودين" الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز التي لا يوجد بها مكاتب للأحوال المدنية, ومبادرة "نأتي إليك " المخصصة لخدمة الجهات الحكومية والخاصة, وحملة (هويتي انتمائي) والتي تهدف إلى التعريف بأهمية بطاقة الهوية الوطنية للمرأة بوصفها إثباتًا شخصيًّا لها، وضرورة المحافظة عليها، إضافة إلى تقديم خدمة إصدار الهوية الوطنية للمواطنات المستحقات لها نظامًا في أماكن وجودهن بجميع مناطق المملكة.وتقوم الوحدة المتنقلة بتقديم خدماتها للرجال ليوم واحد في فرع وزارة الإسكان بمدينة سكاكا، ومقر الدوريات الأمنية بمحافظة القريات, ومقر كلية التربية بمحافظة طبرجل، ومستشفى دومة الجندل لمدة ثلاثة أيام, فيما تقدم خدماتها اليوم للنساء في الابتدائية الأولى بمركز الحديثة لمدة أسبوع, ومقر صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) بمنطقة الجوف ليوم واحد.وتقدم الخدمة للرجال يوم غدٍ في مقر الصندوق العقاري بمدينة سكاكا, وفي الغرفة التجارية بمحافظة القريات, فيما تقدم الخدمة للنساء في مقر فرع هيئة الرقابة والتحقيق النسوي بمنطقة الجوف .وتقدم الوحدة المتنقلة خدماتها للرجال يوم الثلاثاء القادم وليوم واحد في فرع وزارة الخدمة المدنية بمدينة سكاكا, وفي ثانوية مركز الناصفة بمحافظة القريات, وفي فرع وزارة الزراعة بمحافظة طبرجل, فيما تقدم الخدمة للنساء في إمارة منطقة الجوف في الوقت ذاته .وفي يوم الأربعاء القادم تقدم الوحدة المتنقلة خدماتها للرجال ليوم واحد في فرع هيئة السياحة بمدينة سكاكا, وفي مركز الوادي بمحافظة القريات, وفي مقر البريد السعودي بمحافظة طبرجل , فيما تقدمها للنساء في فرع هيئة حقوق الإنسان النسوي بمنطقة الجوف، وللرجال بمقر بلدية محافظة دومة الجندل لمدة يومين.وتقوم الوحدة المتنقلة في ختام زيارتها بتقديم الخدمة للرجال يوم الخميس القادم لمدة يوم واحد في فرع هيئة الإحصاء بمدينة سكاكا, وفي مركز الناصفة بمحافظة القريات, وفي مقر شركة الكهرباء بمحافظة طبرجل, فيما تقدمها للنساء في مركز التأهيل الشامل بمنطقة الجوف .يذكر أن الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية تقدم للمستفيدين خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافة إلى تسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاة وتعديل المهنة، فضلاً عن طباعة شريحة البيانات "البرنت".// انتهى //12:14ت م0041