بغداد 25 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 22 ديسمبر 2019 م واستوافد المئات من طلبة الثانويات والجامعات على ساحة التحرير" مركز الاحتجاجات الشعبية" بوسط بغداد للمشاركة في موجة الاحتجاجات المطالبة بالاصلاحات ,التي مضى عليها ثلاثة أشهر.في هذه الأثناء واصل العديد من طلاب المدارس والجامعات إضرابهم عن الدوام في عدد من محافظات وسط وجنوب العراق بينها بغداد, فيما قطع متظاهرون طرقًا وجسوراً عدة في مراكز المدن الرئيسة.ونشرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية تقريراً حول الموقف الأمني في المحافظات التي تشهد نشاطات احتجاجية بوسط وجنوب العراق , حيث أفاد التقرير بأن أغلب محافظات الوسط والجنوب شهدت اليوم استمراراً للتظاهرات السلمية في ساحات التظاهر,فيما استمرت عمليات قطع الطرق والجسور لاسيما في محافظتي واسط وذي قار.وأخبرت الوكالة في تقريرها بانتشار قوات الشرطة بمحافظة البصرة جنوب البلاد تحسباً لأي طارئ ,فيما تم نصب خيمة اعتصام لأول مرة أمام جامعة البصرة.// انتهى //12:36ت م0044