الأحساء 25 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 22 ديسمبر 2019 م واستناقش لجنة الأوقاف بغرفة الأحساء عبر لقاء مفتوح بعنوان " ديوانية الأوقاف " الأربعاء القادم الاستدامة وأثرها في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في تطوير قطاع الأوقاف، ومسؤولية عمارة الوقف، إلى جانب صور من الحلول التقليدية والمعاصرة لتنمية واستثمار الأوقاف والضوابط الشرعية والاقتصادية للاستثمار وتنمية الأوقاف.وأكد أمين عام الغرفة الدكتور إبراهيم المبارك، أهمية تأسيس الأوقاف وإحياء شعيرتها الإسلامية ونشر الوعي بأهميتها، فضلًا عن رفع إسهامها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما يلبي مستهدفات الرؤية الوطنية .وبين أن اللقاء يأتي ضمن الفعاليات واللقاءات التي تنظمها الغرفة في مجالات عدة لتنمية وتطوير مجالات النشاطات التجارية والاستثمارية والمسؤولية المجتمعية، فضلًا عن نشر المعرفة عن قطاع الأوقاف وأهميته الاقتصادية والتنموية، نظرًا لحجم الأصول التي يمثلها وإسهاماته التنموية الكبيرة وأوجه صرفه المتنوعة التي يمكن أن تسهم في دعم عملية التنمية المستدامة.// انتهى //12:41ت م0045