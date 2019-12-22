كاليفورنيا 25 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 22 ديسمبر 2019 م واسوقع معالي مدير جامعة المجمعة الدكتور خالد بن سعد المقرن، مذكرة تفاهم مع جامعة كاليفورنيا سان دييغو، ضمن جهود جامعة المجمعة في تعزيز أواصر التعاون والشراكة مع الجامعات العالمية المتميزة على مستوى العالم وذلك في مقر جامعة كاليفورنيا سان دييغو في الولايات المتحدة الأمريكية.وأشاد معالي الدكتور المقرن بتعاون جامعة كاليفورنيا، مؤكدًا على أهمية تفعيل هذه الاتفاقية بما يعود على الجامعة ومنسوبيها بالنفع والفائدة، مشيرًا إلى سعي إدارة الجامعة على توفير كافة السبل لتهيئة بيئة تعليمية مناسبة للطلاب والطالبات، ومن ذلك استقطاب الكفاءات العالية من الجامعات العالمية بتوقيع اتفاقيات التعاون اللازمة لذلك .وقد نصت مذكرة التفاهم على تعزيز التعاون بين الجامعتين من خلال تعزيز البحث المشترك، وتفعيل الأستاذ الزائر، ومشاركة جامعة كاليفورنيا سان دييغو في تطوير وتحكيم برامج الدراسات العليا في العلوم الطبية والصحية، وكذلك توفير الدعم لمبتعثي الجامعة في المجال الطبي والصحي، حيث تعد هذه الاتفاقية خطوة هامة في سبيل رفع مُخرجات الجامعة وتطويرها.// انتهى //12:42ت م0046