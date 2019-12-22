الرياض 25 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 22 ديسمبر 2019 م واسحقق لاعب المنتخب السعودي للمبارزة زكريا الداوود، الميدالية الفضية في سلاح الإبيه ضمن منافسات البطولة العربية (عمومي) المقامة حاليا في الكويت، بعد أن خسر النهائي أمام الكويتي عبدالعزيز الشطي بنتيجة 15/12.وكان الداوود قد تخطى التونسي محمد عزيز الكشك في دور الـ16، وكسب العراقي علاء حسين الدوري في دور الـ8، وفاز على الإماراتي عبدالله الحمادي في نصف النهائي.في حين خرج أحمد آل حسين وجواد الداوود من دور الثمانية ومهنا الحمود من دور الـ16، وستخوض ندى عابد غدا منافسات الإبيه للسيدات.من جهته أبدى زكريا الداوود سعادته بتحقيق الميدالية الفضية، متمنيا أن يحقق الذهب إلا أن المنافسة كانت قوية في النهائي.وأوضح الداوود أن الأداء الفني له ولزملائه اللاعبين في تصاعد بسبب كثرة المشاركات والاحتكاك، واعداً بالمزيد من الإنجازات للوطن في البطولات المقبلة.// انتهى //12:44ت م0047