بريدة25 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 22 ديسمبر 2019 م واسيرأس صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس مجلس المنطقة , جلستي المجلس الثالثة والرابعة من الدورة الرابعة للمجلس للعام المالي 1440/1441هـ , يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين , في قاعة اجتماعات مجلس المنطقة بمقر ديوان إمارة المنطقة في مدينة بريدة.وأوضح أمين عام مجلس المنطقة عسم بن إبراهيم الرمضي أن المجلس سيستعرض في الجلستين المقبلتين المشاريع المنفذة ، والتي تحت التنفيذ والمتعثرة والمتأخرة للعام المالي 1440/1441هـ ، لبعض الجهات الحكومية بالمنطقة ، وكذلك استعراض عدد من المحاضر والموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.// انتهى //14:19ت م0070