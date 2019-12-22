عام / سمو أمير منطقة القصيم يرأس جلستي مجلس المنطقة الثالثة والرابعة يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين
الأحد 1441/4/25 هـ الموافق 2019/12/22 م واس
بريدة25 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 22 ديسمبر 2019 م واس
يرأس صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس مجلس المنطقة , جلستي المجلس الثالثة والرابعة من الدورة الرابعة للمجلس للعام المالي 1440/1441هـ , يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين , في قاعة اجتماعات مجلس المنطقة بمقر ديوان إمارة المنطقة في مدينة بريدة.
وأوضح أمين عام مجلس المنطقة عسم بن إبراهيم الرمضي أن المجلس سيستعرض في الجلستين المقبلتين المشاريع المنفذة ، والتي تحت التنفيذ والمتعثرة والمتأخرة للعام المالي 1440/1441هـ ، لبعض الجهات الحكومية بالمنطقة ، وكذلك استعراض عدد من المحاضر والموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.
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14:19ت م
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