أبها25 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 22 ديسمبر 2019 م واسيرعى صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير يوم الثلاثاء المقبل ،إطلاق المعرض الثالث للامتياز التجاري فرانشايز 2019 الذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية بأبها لمدة 3 أيام بفندق قصر أبها.وأبان رئيس مجلس إدارة الغرفة حسن الحويزي أن المعرض الذي تقام الدورة الثالثة منه في منطقة عسير، يهدف إلى دعم نشاط الشركات الصغيرة والمتوسطة‬ في ‫المملكة بصفة عامة و منطقة عسير بصفة خاصة، حيث يُمَثِّل "الفرانشايز‬"فرصة للتعريف بمفهوم الامتياز التجاري ، وكيفية الحصول على عقود الامتياز من الشركات المعروفة وفوائده ومزاياه من خلال محاضرات و ورش عمل تدريبية .وأشار الحويزي إلى أن المعرض يعد فرصة مهمة للشركات المحلية والعالمية التي تسعى لتوسيع ونشر علاماتها التجارية في ‫أبها‬ وتبحث عن مستثمرين وشركات تعمل بنظام ‫الامتياز التجاري‬ في السوق السعودي‬ .// انتهى //14:21ت م0071