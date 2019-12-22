السيح 25 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 22 ديسمبر 2019 م واسصادرت وحدة الخدمات النسائية في بلدية الخرج اليوم ( 3009 ) منتجات من المواد التجميلية والمواد الغذائية منتهية الصلاحية ، خلال جولة رقابية مكثفة في عدد من المولاتبمدينة السيح.وأوضحت البلدية أنه ضبطت عدة مخالفات في بعض المنشآت النسائية ، ومنها تشغيل عمالة غير مصرح لهم بالعمل ، وعدم وجود بطاقات صحية لبعض العاملات ، وتم على إثرها تطبيق الغرامات بحدها الأعلى بحق المنشآت المخالفة ، بموجب لائحة الغرامات البلدية.‏وأهابت بلدية الخرج جميع المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن أي مخالفات صحية أو نظامية في أحياء مدينة السيح وفي المراكز والقرى التي تقع في نطاق خدماتها من خلال الاتصال على رقم الطوارئ (940) على مدار الساعة.// انتهى //14:23ت م0072