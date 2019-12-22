بريدة25 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 22 ديسمبر 2019 م واسشهد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، في مكتبه بمقر الإمارة اليوم، توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين لجنة أصدقاء المرضى بمحافظة الرس وشركة الشرقية الغربية هايبر ماركت "نستو".جاء ذلك خلال استقبال سموه محافظ الرس حسين العساف ، ومدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة مطلق الخمعلي ، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية رئيس مجلس لجنة أصدقاء المرضى بالمحافظة فايز بن ذعار الحربي، وأمين لجنة أصدقاء المرضى بالرس الدكتور حماد الدغيم السليمي ، ومدير مستشفى الرس العام عضو لجنة أصدقاء المرضى الدكتور فهد بن خليفة الخليفة ، وسكرتير اللجنة فالح مفلح الحربي.ووقع الاتفاقية من قبل اللجنة ، رئيس مجلس اللجنة فايز الحربي ، ومن قبل الشركة المدير التنفيذي لشركة هايبر ماركت نستو محمد بن جازي الفوازي.واستمع سمو أمير منطقة القصيم إلى إيجاز عن أهداف الاتفاقية وجدواها ، لتقديم الخدمات للمستفيدين لدى اللجنة عن طريق دعم الشركة لأعمال اللجنة ، من خلال جمع أسواق هايبر نستو التبرعات لبواقي الهلل من عملائها في فرع مدينة بريدة وفرع محافظة الرس وصرفها بشيك لصالح اللجنة لمدة سنة ميلادية بدأت من تاريخ 2/12/2019م.وقدم رئيس اللجنة شكره لسمو أمير منطقة القصيم على رعايته وتوجيهاته السديدة للجنة، منوهاً بمبادرة شركة هايبر نستو في دعم أعمال ونشاطات لجنة أصدقاء المرضى بمحافظة الرس.من جانبه بيّن المدير التنفيذي لشركة نستو أن الشركة تتطلع لخدمة الوطن ودعم الأعمال الخيرية والاجتماعية ، من خلال مشاركة عملائها في ذلك العمل الخيري والإنساني توافقاً مع رؤية المملكة 2030 ، مشيراً إلى أن هذا واجب على الجميع ومسؤولية اجتماعية عظيمة ، مقدماً شكره لسمو الأمير فيصل بن مشعل على دعمه وتعاونه البناء في هذه الاتفاقية ، داعياً الله أن يكتب ذلك في ميزان حسناته.وأعرب سمو أمير منطقة القصيم عن شكره الخاص لشركة هايبر نستو على مبادرتها الطيبة ، آملاً من القطاع الخاص تفعيل دوره الاجتماعي والخيري بما يعود للجميع بالفائدة.// انتهى //14:23ت م0073