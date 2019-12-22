بريدة 25 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 22 ديسمبر 2019 م واسأطلق التجمع الصحي بمنطقة القصيم أمس نظام فيدا الطبي في مستشفى الأسياح العام بعد أن تمت تهيئة النظام وتدريب جميع العاملين، وتفعيله بالأقسام الطبية الذي تم إعداده وتصميمه بمتابعه من وزارة الصحة، انطلاقا من رؤية المملكة 2030.وأشار التجمع الصحي أن النظام يدعم الطاقم الطبي باتخاذ القرار بدءًا من وصول المراجع إلى المستشفى وفي مراحل التشخيص وتحليل البيانات والتحاليل الطبية ووضع الخطط العلاجية المثلى للمراجع، بالإضافة إلى قيام النظام بإصدار التنبيهات اللازمة للطاقم الطبي والتي تسهم في تجويد الخِدْمات الطبية بكفاءة عالية والحد من استخدام التعاملات الورقية، وتوثيق جميع بيانات المرضى والرجوع إليها عند الحاجة.يذكر أن التجمع الصحي يعمل على توفير الخِدْمات الطبية الإلكترونية من خلال التحوّل الإلكتروني في برامج الرعاية الصحية المقدمة للمستفيدين.// انتهى //14:24ت م0074