بريدة 25 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 22 ديسمبر 2019 م واسقامت أمانة منطقة القصيم بالعمل على تحسين وتجميل تقاطع طريق الملك فهد مع طريق الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز بمدينة بريدة عبر حزمة من الأعمال التجميلية بتصاميم حديثة ونوعية، تتضمن أعمال التشجير الطبيعي والمسطحات الخضراء وأعمال الإنارة التجميلية، بالإضافة إلى أعمال التكسيات الحجرية والخرسانية.ويأتي هذا المشروع ضمن أعمال أمانة منطقة القصيم المستهدفة تحسين وتجميل مداخل وتقاطعات مدينة بريدة وتحسين المشهد البصري.// انتهى //14:25ت م0075