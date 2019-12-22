سكاكا 25 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 22 ديسمبر 2019 م واسبدأت جمعية البر الخيرية بالجوف اليوم بتنفيذ حملة كسوة الشتاء والسلة الغذائية لمستفيديها تحت شعار " دفء وغذاء "، بالتزامن مع انخفاض درجات الحرارة بالمنطقة.وأوضح المدير التنفيذي للجمعية عبدالله الخالدي أن الجمعية تعتزم من خلال الحملة توزيع أكثر من 960 سلة غذائية وأكثر من 5000 قطعة شتوية متنوعة وقسيمة شرائية وأكثر من 1550 قسيمة "إطعام" ضمن مشروع كفارات اليمين.وبين أن الجمعية حرصت على أن تحتوي السلة الغذائية على أهم الأصناف الغذائية لتلبي احتياج الأسرة بإذن الله ، وسيتم توزيع الملابس الشتوية للرجال في مقر الجمعية لدى القسم الرجالي أما بالنسبة للنساء فسيتم توزيع قسائم شرائية لكل طفل بإذن الله، حيث بلغت قيمة الحملة 536.319 .وقدم الخالدي شكره وتقديره لشركاء الحملة ولكل من ساهم وتبرع لحملة كسوة الشتاء.// انتهى //14:26ت م0076