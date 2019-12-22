بريدة25 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 22 ديسمبر 2019 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم, بمكتب سموه بالإمارة اليوم , مدير عام الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة سابقاً صالح الجاسر, يرافقه محمد بن سليمان الفريح ، بمناسبة صدور قرار معالي وزير التعليم بتكليفه مديراً عاماً للإدارة العامة لتعليم بمنطقة القصيم.وهنأ سموه الفريح في بداية اللقاء بهذه الثقة التي نالها بتكليفه مديراً عاماً لتعليم المنطقة، متمنياً سموه له التوفيق في خدمة دينه ووطنه, مقدماً شكره للجهود التي بذلها مدير تعليم المنطقة سابقاً صالح الجاسر.وقال سموه : علينا بذل الجهود وتقديم كل ما في وسعنا تجاه تهيئة البيئة الدراسية المناسبة لهم, ووفق الإمكانيات الكبيرة التي أتاحتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ للرقي بمستوى التعليم.من جانبه ، عبر مدير تعليم منطقة القصيم محمد بن سليمان الفريح عن بالغ شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على ما قدمه من تشجيع وتوجيهات هي محل تنفيذ لما يخدم المنطقة وتعليمها, مطمئناً سموه على سير اختبارات منتصف العام الدراسي للطلاب والطالبات, داعياً المولى عز وجل للجميع كل التوفيق والنجاح.// انتهى //14:28ت م0077