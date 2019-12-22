الدمام 25 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 22 ديسمبر 2019 م واسيطلق فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية، بعد غد ملتقى "المسؤولية الاجتماعية والإعلام" في دورته الثانية، بحضور مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة عبدالرحمن بن فهد المقبل، ومشاركة عدد من المختصين في المسؤولية الاجتماعية، والإعلاميين المميزين بالمنطقة، وذلك بقاعة فندق السوفتيل بمحافظة الخبر .وأوضح مدير المسؤولية الاجتماعية بالفرع خالد بن أحمد العبيد أن الملتقى يتضمن ورش عمل وندوات متخصصة في المسؤولية الاجتماعية، ويهدف إلى التعريف بدور المسؤولية الاجتماعية وأهم وأبرز مبادراتها ، وتحقيق التوازن وتشجيع الأفراد على المشاركة مع الآخرين، والمساهمة في حل المشاكلات بالإضافة إلى أهمية استشعار حجم المسؤولية التي تقع على عاتقه، وتعزيز ونشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية من منظور عملي وعلمي دقيق.كما يهدف الى إيجاد خطة عمل موحدة بالتعاون بين الجهات ذات العلاقة والقطاع الخاص والباحثين والأكاديميين والمهتمين من الإعلاميين للعمل على واقع جديد لمفهوم المسؤولية الاجتماعية بما ينسجم مع أصول شريعتنا الإسلامية، مؤكداً أهمية المسؤولية الاجتماعية في تحقيق أهداف الوزارة التي تتوافق مع رؤية وطننا الطموحة 2030 والمساهمة في إبراز مسيرة التنمية الاقتصادية والعملية وتنمية الموارد البشرية، منوهاً بدعم قيادتنا الرشيدة "حفظها الله"، التي تبذل ما في وسعها للنهوض بالأجهزة الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.// انتهى//14:29ت م0078