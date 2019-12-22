الدمام 25 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 22 ديسمبر 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتبه بديوان الإمارة اليوم, سفير جمهورية سيريلانكا الديموقراطية الاشتراكية لدى المملكة محمد عزمي طاسم، وكبار مسؤولي السفارة.ونوه سموه بحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على تعزيز التعاون والشراكة مع مختلف الدول، وتعزيز السلم والتعايش، وبناء علاقات ترتكز على المصالح المشتركة مع الدول الشقيقة والصديقة كافة.وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز العلاقات بين البلدين.من جانبه عبر السفير السيريلانكي، عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية على حفاوة الاستقبال، مثمناً ما تحظى به الجالية السيريلانكية في المنطقة الشرقية وباقي مناطق المملكة، من دعم ورعاية أسوةً ببقية الجاليات ، متمنياً للمملكة حكومةً وشعباً دوام التقدم والازدهار .// انتهى //14:31ت م0079