المذنب 25 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 22 ديسمبر 2019 م واستفقد مدير التعليم بمحافظة المذنب سليمان بن إبراهيم الحسياني اليوم عدداً من مدارس المحافظة شملت ثانوية المذنب ومتوسطة صقلية وابتدائية الشوكاني اطلع خلالها على قاعات الاختبارات والفصول ولجان الكونترول والتصحيح والرصد ، للاطمئنان على سير الاختبارات للفصل الدراسي الأول 1441هـ والوقوف على التجهيزات بالمدارس.وأكد الحسياني أن الجولة تأتي استكمالا للجهود التي قامت بها الإدارة بالتنسيق مع الأقسام المعنية وإدارات المدارس بتهيئة الأجواء الملائمة للطلاب والطالبات حتى يتمكنوا من تأدية اختباراتهم بكل يسر وسهولة .كما قام كلاً من المساعد للشؤون المدرسية حسن بن محمد القويفل بجولة تفقدية على مجموعة من المدارس بالمحافظة شملت ثانوية أبي الدرداء ومتوسطة حذيفة بن اليمان وذلك للوقوف على سير الاختبارات تفقد خلالها صالات الاختبارات واللجان ومرافق المدارس وقاعات الاختبارات وتجهيزاتها المتعلقة بأداء الاختبارات , والتقى بالهيئة الإدارية بالمدارس واطلع على الإمكانات المتوفرة لضمان انتظام سير الاختبارات دون أي عوائق أو صعوبات .كما قامت المساعدة للشؤون التعليمية بنات منيرة بنت عبدالله الطعيسي بجولة مماثلة على مجموعة من مدارس البنات بالمحافظة للمرحلتين المتوسطة والثانوية والإبتدائية ومدارس الطفولة المبكرة وذلك للاطمئنان على سير الاختبارات. معربةً عن سعادتها بما رأته من استعداد وتنظيم وترتيب للقاعات ولجان الاختبارات مقدمة شكرها وتقديرها لقائدات ومنسوبات المدارس .يذكر أن أكثر من أحد عشر ألف طالب وطالبة من طلاب التعليم العام بالمحافظة قد توجهوا اليوم إلى مدارسهم لتأدية اختبارات الفصل الدراسي الأول للعام 1441هـ .وأشاد مدير التعليم ومساعدوه بانتظام الاختبارات في مدارس المحافظة وبالتجهيزات المعدة للطلاب لأداء اختباراتهم في أجواء تربوية ومريحة، موضحاً سعادته أن الإدارة أعدت خطة إشراقية يومية طيلة أيام الاختبارات يقوم بها المشرفون والمشرفات التربويات من خلال زيارة المدارس، ومتابعة سير الاختبارات، فيما أعدت المدارس لجانًا داخلية لمتابعة الرصد والتصحيح والمراجعة في كل مدرسة لضمان أداء الطلاب والطالبات لاختباراتهم.// انتهى //14:33ت م0080