الطائف 25 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 22 ديسمبر 2019 م واسنقلت آليات أمانة الطائف أكثر من 120 ألف طن من النفايات المنزلية والصلبة إلى المردم العام خلال الشهرين الماضيين، وتمكنت وكالة الخدمات من خلال الإدارة العامة للنظافة دعم جهود النظافة في الشوارع والأحياء والبرحات والمواقع السياحية بالطائف والمراكز التابعة لها، وشملت الخدمات المقدمة أكثر من 100 حي سكني، وأكثر من 500 حديقة ومنتزه عام وموقع سياحي وكافة القرى بشرق وغرب المدينة والقرى الواقعة بالمحورين الشمالي والجنوبي.وأوضح المتحدث الرسمي بأمانة الطائف إسماعيل إبراهيم أن الأمانة تنفذ برنامجاً شاملاً لنظافة المدينة وقراها من خلال تسخير الامكانيات المتاحة لها للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، مشيراً إلى برنامج لنظافة الأسواق بالتعاون مع المحلات التجارية وتطبيق الشروط الصحية والفنية.وأكد أن أمانة الطائف سعت إلى نشر رسائل توعوية متنوعة على المركبات المخصصة لجمع وضغط النفايات وشاحنات نقل النفايات الصلبة ، والتي تجوب الشوارع والأحياء لرفع مستوى الوعي المجتمعي، وإيجاد تكامل بين الأمانة كجهة خدمية والأهالي للحفاظ على المكتسبات الوطنية وجمال هذه المدينة السياحية باتباع الممارسات الصحيحة في التخلص من النفايات.وقد تم التركيز خلال الفترة الماضية على الالتزام بتوفير بيئة صحية وآمنة ونظيفة للسكان، وتلبية متطلبات المرحلة الحالية من جهود وإمكانات، وتهيئة كافة المعدات والآليات التي شاركت في احتواء آثار موسم الأمطار، وتوزيع فرق النظافة بكوادرها البشرية من عمال ومراقبين ومشرفين لتغطية كافة المواقع بالمحافظة، والعمل على سرعة التجاوب مع البلاغات التي يتم استقبالها عبر غرفة العمليات وهاتف البلاغات (940).يذكر أن أعمال النظافة تغطي جمع ونقل النفايات في كل من شرق الطائف، غرب الطائف، شمال الطائف، جنوب الطائف، الهدا والشفا، السيل الكبير وعشيرة والعطيف والطائف الجديد ، كما أن أعمال الوقاية الصحية والصحة العامة تغطي الطائف والضواحي والقرى التابعة ، وقد شهدت كمية النفايات المنقولة بكافة أنواعها نمواً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة في ظل النمو السكاني والسياحي الذي تشهده المحافظة والزيادة الملموسة في أعداد الزوار للمواقع السياحية.// انتهى //14:34ت م0081