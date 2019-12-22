لندن 25 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 22 ديسمبر 2019 م واساهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم بالصراعات التي يشهدها حزب العمال المعارض في بريطانيا في سبيل إعادة البناء بعد الهزيمة الكبيرة التي مُني بها في الانتخابات العامة الأخيرة.وتطرقت الصحف إلى تقارير عن الأوضاع المأساوية التي يعيشها سكان مدينة إدلب في ظل استمرار عمليات القصف العشوائي التي تشنها قوات الأسد على المدينة.وأشارت إلى إعلان محكمة الجنايات الدولية عزمها إجراء تحقيقات في جرائم حرب محتملة ارتكبتها السلطات الإسرائيلية ضد المدنيين في قطاع غزة وفي الضفة الغربية والقدس المحتلة.// انتهى //14:34ت م0083