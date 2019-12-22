مكة المكرمة 25 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 22 ديسمبر 2019 م واساستقبل معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط بمكتبه بمكة المكرمة اليوم، رئيس مجلس الحج والعمرة بجمهورية جنوب أفريقيا شاهين ايوب ، والوفد المرافق له.وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجال شؤون الحجاج وفي مقدمتها التسهيلات المقدمة لقاصدي بيت الله الحرام وإنهاء إجراءاتهم بيسر وسهولة. ثم عُقد اجتماع رسمي لمناقشة الترتيبات والاستعدادات المبكرة لخدمة حجاج جمهورية جنوب أفريقيا بموسم حج 1441هـ.إثر ذلك وقع معالي نائب وزير الحج والعمرة، ورئيس مجلس الحج والعمرة بجمهورية جنوب أفريقيا اتفاقية ترتيبات شؤون الحج لموسم حج 1441هـ والتي تنظم قدوم الحجاج من جمهورية جنوب أفريقيا و جميع متطلباتهم عبر الجهات الخدمية المشاركة في منظومة خدمات الحجاج خلال فترة تواجدهم في الأراضي المقدسة لأداء المناسك.من جانبه قدم رئيس مجلس الحج والعمرة بجمهورية جنوب أفريقيا شكره لحكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على ما يقدمونه من جهد كبير لخدمة حجاج بيت الله الحرام وتوفير جميع الإمكانيات التي يحتاجها الحاج لأداء النسك وفق أعلى المستويات.// انتهى //15:23ت م0108