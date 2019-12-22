الباحة 25 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 22 ديسمبر 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم، وكيل رقيب بالقوات البرية حامد بن عبدالله الغامدي، الذي أصيب في الحد الجنوبي خلال تأدية عمله للدفاع عن دينه ووطنه.ونوه سمو أمير منطقة الباحة بما يقدمه جنودنا البواسل من أعمال بطولية في ميدان العز والكرامة على الحد الجنوبي للدفاع عن دينهم ووطنهم، مؤكداً أن القيادة الرشيدة -أيدها الله- والشعب السعودي يثمنون وبكل إجلال هذه البطولات والتضحيات التي تعد مصدر فخر واعتزاز ووسام شرف في سبيل رفعة الوطن وأهله.وسأل سموه الله العلي القدير أن ينصر جنودنا البواسل وأن يشفي المصابين وأن يرحم من استشهد منهم، وأن يديم على هذه البلاد أمنها واستقرارها.فيما أعرب الغامدي، عن بالغ شكره وامتنانه للقيادة الرشيدة -أعزها الله- على ما توليه من اهتمام ورعاية لكافة منسوبي القوات العسكرية، ولسمو أمير منطقة الباحة على استقباله الغير المستغرب وما استمع إليه من سموه من كلمات تعكس مدى حرص واهتمام ولاة الأمر -حفظهم الله- بأبناء الوطن، مؤكداً حرصه عَلَى العودة مع زملائه بعد شفائه للدفاع عن دينه ووطنه ومليكه.حضر الاستقبال وكيل إمارة المنطقة المكلف أحمد بن صالح السياري ووكيل الإمارة المساعد للشؤون الأمنية المكلف محمد بن مانع الدوسري.// انتهى //15:24ت م0110